Viajando com estilo

Uma dica de turismo: uma nova empresa, Italy by Vintage Car, está oferecendo pacotes de três, cinco e sete dias pela Itália, sendo que o atrativo maior para o viajante é poder dirigir carros antigos (Lancia, Fiat, Ferrari, Alfa Romeo) pelas estradas. O pacote de cinco dias custa US$ 9 mil por pessoa. No fim do ano passado, eu já tinha dado uma dica parecida, de outra agência. Deve ser uma tendência “italiana”. Dê um pulo no site para mais informações. Na foto, uma Lancia Flaminia, que está no catálogo deles. Li no New York Times.

