Hoje é aniversário do Viagra: 15 anos de vida azul. O Independent lembrou da data nesta matéria. No texto, aprendi que o remédio está sendo usado para o tratamento de vários outros problemas: “Conditions being assessed for treatment with Viagra include jet lag, heart failure, premature ejaculation, diabetes symptoms, multiple sclerosis, pain, premature birth, chronic pelvic pain, memory loss, Reynaud’s phenomenon, and strokes.”

