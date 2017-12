"Vendo coleção de 3 milhões de discos"

O colecionador americano Paul Mawhinney, 68, (foto) está vendendo a sua incrível coleção de discos no Ebay (são 3 milhões de exemplares, segundo li nesta matéria do Pittsburgh Post-Gazette). O lance inicial é de US$ 3 milhões, mas Mawhiney diz que o lote completo vale US$ 50 milhões. Por que vender? “I want to retire. I’m legally blind and I had a couple strokes four years ago. My vision is really getting to be a problem. And the record industry also has changed. Kids are used to downloading stuff. The world’s changed”, diz. Os destaques da coleção, segundo relata a reportagem: “The rarest piece is a Rolling Stones record of early mono singles, remastered in stereo for FM radio stations. Mr. Mawhinney said only 300 copies were made, and it’s worth up to $10,000. The original pressing of Elvis Presley’s first Christmas album, which comes with photo booklet gatefold, is worth $700. He has 17 copies.” É um acervo e tanto.

