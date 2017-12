Van Gogh e suas cartas: arte e palavras

O Wall Street Journal publicou uma matéria sobre as cartas de Vincent Van Gogh que estão sendo exibidas em Amsterdã até o dia 3 de janeiro (“Van Gogh’s Letters: The Artist Speaks”). São 340 de suas cartas, esboços, desenhos etc que oferecem raras pistas sobre o “denso” processo criativo do artista. O material completo (902 cartas) originou uma coleção de seis livros recém-lançados (e foi esse lançamento que motivou o jornal a encomendar a resenha para a seção de livros).

