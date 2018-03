Vale a pena explorar o site que o Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) criou para a exposição “Van Gogh And The Colours Of The Night“, que fica aberta até o dia 5 de janeiro. Uma crítica recente disse que a mostra é um “anti-blockbuster” (“exibe 23 pinturas, 9 desenhos e várias cartas de Van Gogh em seis pequenas galerias”.

