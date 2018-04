A idéia da IPTV USP é divulgar as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas em todos os campi da universidade. “A grade de programação terá cinco canais segmentados nas áreas de saúde, ciências, tecnologia, humanidades e arte e cultura, além de um canal principal, e estréia com o conteúdo audiovisual disponível no Centro de Computação Eletrônica (CCE) da USP”, informa o site da Agência Fapesp. Boa pauta.