USP lança Portal de Revistas

Boa notícia que eu peguei no site da Agência Fapesp: “A Universidade de São Paulo (USP) lançou um serviço que dá acesso, por meio da internet, ao texto completo das revistas produzidas pela universidade e credenciadas pelo Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da instituição.

Trata-se do Portal de Revistas da USP, uma biblioteca eletrônica com acesso gratuito. Segundo a USP, a iniciativa tem como objetivos ampliar a facilidade de acesso dos usuários ao texto completo das publicações e possibilitar a obtenção de indicadores da produção científica, como relatórios de índices de citação e de co-autoria, além de ampliar a visibilidade desses periódicos nacional e internacionalmente.

O Portal de Revistas da USP disponibiliza inicialmente acesso a 30 títulos e prevê a inclusão dos demais títulos já credenciados e de outros à medida que atenderem aos critérios de credenciamento do programa.

A iniciativa conta com parceria do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme), por meio do SciELO (Scientific Electronic Library Online), programa de biblioteca eletrônica virtual de revistas científicas brasileiras mantido pela Bireme e FAPESP.”