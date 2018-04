Uso de celular no carro vira "questão de casal"

Começa mais ou menos assim uma reportagem do New York Times sobre o uso de celulares por motoristas de carro: “Depois de décadas juntos, Terry e Debbie Buchen (foto) aprenderam a lidar com inúmeras questões do casamento. Então, algo novo apareceu entre eles — o celular dele. O sr. Buchen, 62, não conseguia deixar ele de lado enquanto dirigia. A primeira vez que ele mandou um e-mail enquanto estava na direção, enfiou sua BMW S.U.V no fosso de uma estrada deserta. Ele estava sozinho e dirigia devagar — e não se machucou. Ainda assim, o incidente foi ‘assustador’, diz sua mulher. Sr. Buchen sabia que tinha que fazer uma escolha entre seu hábito e a felicidade no matrimônio.”