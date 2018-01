Usando a internet para aprender

Este link é um achado: 100 Free Podcasts from the Best Colleges in the World (estão lá Yale, Harvard, UCLA, Duke, etc). Alguns exemplos: a Universidade de Harvard reuniu jornalistas que estudaram lá nos anos 50 para debater o tema “50 Years in Media: Changes in Journalism“. Vale olhar. E se você anda refletindo a respeito da sua existência, a Universidade de Yale tem um curso sobre Morte, dentro da área de filosofia (“How to live given the certainty of death “e “Immortality Part II; The Value of life, Part I” são duas aulas que me pareceram interessantes).

