Uma vida clicando ícones do jazz

Vale dar uma olhada em “A Life With Jazz”, uma coleção de lindas fotografias feitas por Herman Leonard, focadas em ícones do jazz, como essa aí ao lado de Chet Baker, de 1956. Veja aqui. Para saber preços e tamanhos, clique aqui. Sobre o autor: “Photographing such notables as Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Duke Ellington, Charlie Parker, Thelonius Monk and Miles Davis, Leonard became a fixture of the jazz scene, his photographs gracing the covers of more than 200 albums. (…) Leonard is currently photographing in the local clubs, focusing his lens on young talent and seasoned pros who pass through New Orleans, including Lenny Kravitz, Dr. John and Cassandra Wilson.” Aos 82 anos, ele daria uma boa entrevista na linha “o que aprendi na vida”, mais ou menos como a Esquire faz de vez em quando. Aproveito para sugerir o site de referência A Passion for Jazz. Lá tem um glossário de termos de jazz, as definições dos estilos e outras ferramentas úteis para jornalistas.