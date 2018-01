O Boston Globe publicou um perfil de James McCarthy (foto), um oceanógrafo e biólogo marinho de Harvard que, mais recentemente, tem servido de fonte para várias reportagens sobre o problema do aquecimento global (que o jornal afirma ser a história de ciência mais importante do mundo contemporâneo). Para quem acompanha o tema, vale olhar. Leia “A Witness to Global Warming“.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.