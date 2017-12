Uma teoria para os filmes de estrada

A revista do New York Times que circula com o jornal de amanhã traz um texto do diretor brasileiro Walter Salles sobre “road movies”. O título: “Notes for a Theory of the Road Movie“. Os jornais vão brigar para ver quem compra primeiro os direitos de publicação no Brasil, imagino. Um trecho: “There is no such thing as two road movies that look alike. In terms of film grammar, the road movie is limited only by one obligation: to accompany the transformations undergone by its main characters as they confront a new reality. The road movie is not the domain of large cranes or steady-cams. On the contrary, the camera needs to remain in unison with characters who are in continual motion — a motion that shouldn’t be controlled. The road movie tends, therefore, to be driven by a sense of immediacy that is not dissimilar from that of a documentary film.” Salles está trabalhando na adaptação de “Pé na Estrada”, de Jack Kerouac, para o cinema.

PS: Quem quiser comprar o artigo deve entrar em contato com Regina Marzagão: marzars@nytimes.com

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.