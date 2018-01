Peguei hoje no site da Agência Fapesp: “Karen Holl, professora da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, ministrará uma palestra no dia 3 de abril, às 16 horas, no Departamento de Ciências Biológicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da Universidade de São Paulo, em Piracicaba (SP). Intitulada “Understanding tropical forest succession to design restoration strategies”, a palestra abordará estudos recentes relacionados à recuperação de áreas degradadas. Haverá tempo para perguntas após o término da apresentação. Mais informações: (19) 3429-4431/4268”.

