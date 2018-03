Uma palestra de Negroponte em 1984

Para quem gosta de tecnologia, esta é uma das melhores coisas que eu já achei na web: uma palestra, em 1984, de Nicholas Negroponte (foto), autor do livro “Vida Digital” (aqui, um resumo) e um dos fundadores do MIT. É sempre fascinante observar algumas previsões para o futuro do ponto de vista de quem já vive nele (e Negroponte tinha o que dizer em 1984, pois já era um dos pesquisadores que trabalhavam à frente de seu tempo). Exemplo: ele apresenta ao público a tecnologia de “toque”, hoje utilizada no iPhone da Apple (e faz isso de forma divertida, usando o mouse como contraponto, lá pelo minuto 3:50). Assista.

