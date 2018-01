Uma sugestão de leitura: o diário da palestina Ayeda Rajai Nasri Ama, de 26 anos, mulher que faz parte do grupo de 107 refugiados que deixaram o Iraque e, em setembro, foram reassentados no Brasil. Ayeda e sua família foram parar em Mogi das Cruzes, São Paulo. “A aclimatação de Ayeda em Mogi vai da curiosidade ao receio, do prosaico ao profundo”, escreve o editor da Piauí, revista que publicou o texto. Leia aqui “Uma Palestina em Mogi“.

