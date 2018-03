Por que bocejamos? Existem várias teorias sobre o assunto. Agora, uma nova pesquisa científica diz que bocejar “ajuda a refrescar o cérebro”. E que dessa forma ficamos mais alertas. Leia matéria de Eric Nagourney publicada no jornal The New York Times. Boa pauta.

