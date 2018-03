“Maiores de 70 anos estão fazendo mais sexo do que nunca“, diz uma matéria do jornal Independent, citando uma pesquisa realizada pela Universidade de Gotemburgo. “E as mulheres estão aproveitando mais do que os homens”. Tem a ver, também, com este post aqui, do mês passado. Na foto, a atriz Sofia Loren.

