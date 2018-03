Deu a louca no mundo dos ingressos. Depois de Bob Dylan, os paulistanos terão de pagar entre R$ 700 e R$ 1500 para ver Enio Morricone no teatro Alpha; e entre R$ 200 e R$ 500 para ver Charles Aznavour no Via Funchal. Aqui, Aznavour canta no YoutTube.

