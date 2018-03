Uma sugestão musical para começar a terça-feira: a participação do Quarteto em Cy e de Marcos Valle no programa de Andy Williams, em 1966. Por um momento achei o figurino parecido com o de “Jornada nas Estrelas”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.