Música para a sexta-feira: “Mas que Nada“, com Sérgio Mendes & Brasil 66. Adoro o sotaque das cantoras, no melhor estilo Kate Lyra. A impressão que eu tenho é que as meninas não estão entendendo o significado das palavras. E que cenário é esse! (Aqui, Sérgio — cerca de 40 anos depois — e o Black Eyed Peas estragando a música).

