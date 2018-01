Um clipe animado (e com uma direção de arte incrível) para começar a quarta-feira: Yelle, a “rainha do electro francês” cantando “À cause des garçons“. Acho que o pessoal da moda vai gostar do figurino dela. Via Comunismo da Forma.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.