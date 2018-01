Uma música para abrir a quarta-feira: “L.E.S. Artistes“, com Santogold, cantora do Brooklyn que de repente começou a aparecer em todas as revistas e jornais que eu leio. Uns dizem que lembra a M.I.A.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.