Ficou bacana: a música “Alpha Beta Gaga”, do Air, mixada com o filme “Enganando Papai” (“Lord Love a Duck”), com Tuesday Weld. Assista. Se preferir a música no original, também tem.

