Para começar a quarta-feira, Wanderléa canta “Sem Endereço”, uma versão brasileira de “Memphis, Tennessee”, de Chuck Berry. Está no disco “Quero Você”, de 1964. Um trecho da letra: “Em meados de janeiro uma carta eu recebi/ Numa tarde ensolarada cuja data eu me esqueci/ Nessa carta o remetente se esqueceu de dar o nome/ No envelope só trazia: Teresina, Piauí.” Bacana.



Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.