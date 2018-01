Um clipe bacana: “U R A Fever”, novo single do The Kills. Dirigido por Sophie Muller, é inspirado em “Outer and Inner Space,” de Andy Warhol. Assista. O novo álbum da banda sai em março.

