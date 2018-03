Uma mídia "bastarda"

Uma sugestão de cultura: a exposição “Comunismo da Forma”, que abre amanhã em São Paulo, na Galeria Vermelho. A coletiva propõe uma investigação das possibilidades apresentadas pelo formato do vídeo musical. Não é, explicam os curadores, uma mostra de videoclipes, mas sim uma tentativa de discutir as possibilidades e a presença da linguagem do clipe na produção artística contemporânea. Gaste um tempo olhando o blog que eles colocaram no ar, que estabelece um criativo diálogo entre imagens e vídeos (as escolhas são sensacionais, vai por mim).

