Para as seções de consumo: se você, como eu, gosta de acumular revistas pela casa, esta mesa “revisteira “criada pela designer Satina Turner é perfeita. O site da revista New York deu uma nota. Custa US$ 158 na Umbra.com.

