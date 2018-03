Uma mesa difícil

A revista Portfolio fez uma matéria sobre o restaurante mais concorrido dos Estados Unidos, o Talula’s Table, na Pennsylvania. Reservas só para 2009. Não entendo de gastronomia, mas o depoimento do ator John Turturro parece confiável: “‘I was a little dubious at first, but the dinner surpassed my highest expectations,’ Turturro said after a banquet of egg custard with Jonah crab, exotic mushroom risotto, snails in rigatoni farci, roast pompano, osso buco and house-smoked bacon, lamb and wildflower honey, and an array of winter blue cheeses. ‘Each dish was a separate love affair,’ Turturro said. ‘It was the kind of a meal you’d request before your execution.'”

