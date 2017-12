Uma daquelas histórias que todo mundo gosta de ler: uma mulher é contratada para trabalhar no Google como massagista, em regime de meio período. Parte do pagamento ela recebe em ações da empresa. Isso foi em 1999. Anos depois, com a valorização da empresa, ela ficou milionária. Leia aqui.

