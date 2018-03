Muito legal o site Gizmine, uma loja virtual de gadgets e objetos de design (repleto de todos os últimos lançamentos do mercado japonês). Dá até para escolher por cor. Vale uma visita, sem dúvida. (Dica do Marcos Bastos, via Popgadget).

