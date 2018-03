Uma "loja" de revistas em Berlim

A cidade de Berlim, na Alemanha, tem uma nova atração para aqueles que, como eu, adoram folhear uma revista: é a Do You Read Me?!, uma loja especializada em revistas de arte, design, moda, cultura e estilo, entre outros gêneros. Alguns títulos pouco conhecidos (bom, ao menos por mim) que você pode encontrar por lá: WeAr, Crash, Code, Tank e a Turps Banana (uma revista de artes visuais focada em pintura cujo slogan começa com um “sem propaganda. sem patrocinadores. sem críticos profissionais. (…)”. Para anotar no caderno. Via The Moment.

