Uma lanterna que faz vomitar

Se eu entendi direito, esta lanterna, desenvolvida pelos americanos do Department of Homeland Security (DHS), não só cega temporariamente o bandidão que receber o foco de luz, como causa náuseas e faz a pessoa vomitar. Em mãos erradas – as minhas – faria um estrago. Brincadeira. Mas venderia como água no Rio de Janeiro e em São Paulo, pode acreditar. Li sobre isso na Technology Review, publicação do MIT. É um bom gancho para uma matéria sobre novidades na indústria de segurança pessoal – imagino que o spray de pimenta já tenha sido superado. (O link pode demorar uns segundinhos a mais para abrir).