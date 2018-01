Uma jornada literária: ler um livro por dia, durante 365 dias

Nina Sankovitch (foto) é uma personagem interessante. No dia 28 de outubro do ano passado ela leu o livro “The Elegance of the Hedgehog”, de Muriel Barbery. No dia seguinte, leu “The Emigrants”, de W. G. Sebald. E seguiu nesse ritmo, lendo um livro por dia. No próximo dia 28 ela completará o ciclo de um ano lendo um livro por dia — e fazendo uma resenha da obra que leu. Dá para acompanhar a aventura dela no blog www.readallday.org. Descobri a história de Nina ao ler esta reportagem publicada pelo New York Times. Uma entrevista com ela poderia estar na pauta dos jornais do fim de semana que antecede o dia 28, por exemplo.

