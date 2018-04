Uma ilha só sua

Quer comprar uma ilha? O site Private Islands Online pode ajudá-lo a realizar esse sonho (um sonho bem caro, diga-se de passagem). Esta aqui, no Caribe, é só para quem tem muita grana. Já esta aqui, no Canadá, pode estar dentro das possibilidades de mais gente. E tem várias no Brasil. Daria uma boa matéria, não acha? Só mostrar todas as ilhas brasileiras que estão no mercado já seria um serviço interessante para o leitor. Ou as mais caras, sei lá. O site também sugere filmes para amantes de ilhas, como “A Praia”, “A Ilha do Tesouro” e (claro) “Robinson Crusoé”.