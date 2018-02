Este é um daqueles obituários que – ainda bem – o New York Times pede que o jornalista encarregado escreva mais do que uma simples nota. Morreu Paul B. MacCready, um inventor que conseguiu realizar o sonho de Leonardo Da Vinci: criar uma “máquina voadora” que funcionasse usando apenas a força gerada por um homem. Deu à sua criação o nome de Gossamer Condor e cruzou o Canal da Mancha com ele. A história está neste vídeo.

