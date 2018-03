Uma história das camisetas de banda

O recém-lançado livro, “The Art of the Band T-shirt”, de Amber Easby e Henry Oliver, se propõe a ser uma história visual das camisetas de bandas em todos os tempos. Acho que rende uma ótima pauta para jornais ou revistas, já que essa peça de roupa continua fazendo sucesso por aí, entrando e saindo de moda conforme a época. Segundo eles, a primeira camiseta do gênero que existiu foi uma do Elvis, em 1956. A minha favorita é uma do Jane’s Addiction, circa 1993, com umas mulheres flamejantes estampadas. Ah, por falar nisso amanhã é aniversário de lançamento do álbum “Back in Black”, do AC/DC. Já vi muita camiseta desse disco por aí.

