Uma sugestão para quem escreve sobre moda: que tal uma entrevista com Jill Fields, professora de história e pesquisadora da California State University? Ela é a autora do recém lançado “An Intimate Affair – Women, Lingerie, and Sexuality”, um detalhado estudo sobre a roupa íntima feminina. Daria uma matéria interessante. Uma questão: como as peças usadas hoje em dia refletem o atual contexto histórico vivido pelas mulheres? Dá um samba, acho.

