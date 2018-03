Gostei do trabalho da fotógrafa Loretta Lux (link do site oficial). Acima, “The Rose Garden”. Dei um Google e descobri que ela é representada no Brasil pela Galeria Leme. Via Sulfúrica.

