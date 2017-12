Christoph Niemann esteve no Brasil para realizar uma reportagem para o site do New York Times. O resultado, muito original, você pode conferir neste link. Um exemplo de como o jornalismo na web pode se aproveitar dos mais diferentes formatos, das mais diferentes narrativas. (Dica do @sorryperiferia)

