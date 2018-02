Sugestão de leitura: a escritora Pagan Kennedy explora a cena literária do Myspace e escreve um ensaio sobre o tema. “Imagine a version of Studio 54 where Jane Austen, wearing nothing but gold panties, vomits all over Harold Bloom’s shoes while infomercials for debut novels flash on the walls. In literary MySpace, most people are cruising: they’re hoping to find cute nerds, to hype a memoir or to indulge some bookworm fetish”. Uma abordagem original.

