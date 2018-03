Esta é só para quem se interessa pelo mundo do jornalismo: no site da revista Portfolio achei uma entrevista com Jared Kusher (foto), que há dois anos comprou o New York Observer por 10 milhões de dólares. Detalhe: ele tinha 25 anos na época. Segundo a revista, Kusher vem fazendo um bom trabalho à frente da publicação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.