Para jornalistas e estudantes de jornalismo: o Citizen, jornal feito pelos estudantes da Harvard Kennedy School, publicou uma boa entrevista com Daniel Okrent, ex-ombudsman do New York Times (que resolveu criar o cargo após o estrago causado pelo escândalo Jason Blair). Neste link, a íntegra da entrevista. (Em inglês).

