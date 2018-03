Uma enciclopédia de top models na web

Muito bacana este site aqui, uma espécie de coleção atualizada do trabalho das principais modelos fotográficas do mundo, de A a Z. Exemplos? Na letra A, temos todos estes editoriais de moda de Ana Claudia Michels (à esquerda, um exemplo). E também os vários anúncios que ela fez (foto à direita). E, claro, as principais capas de revista em que ela apareceu. Navegue, veja você mesmo e opine. Boas referências para fotógrafos, designers e editoras de moda, acho.