Legal esta matéria que o Independent publicou hoje: “How I built my house for £4,000” (ou “como construí minha casa por 13 mil reais”, mais ou menos). A matéria é na linha “verde”. Leia o destaque do editor: “The mission: to build an eco-home. The budget: laughable. The secret weapon: straw. Vicki Hill finds out how one man got back to nature – and how you can build a den the same way”. Straw eu acho que é palha. É.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.