Uma conversa com Robert Fisk

A mais recente edição da Caros Amigos traz uma entrevista com Robert Fisk, um dos principais correspondentes de guerra do mundo e talvez o maior especialista em Oriente Médio – região em que viveu por 31 anos – da imprensa mundial. Há vinte anos ele trabalha para o The Independent. Bom, o fato é que no site da revista só dá para ler um pedacinho da conversa. Mas como ele está lançando o novo livro dele pelo mundo, a revista Vice também o procurou para um bate-papo. Dá pra ler tudo aqui. Indispensável para jornalistas.