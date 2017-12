Eu nunca tinha visto uma palestra do Dalai Lama. Este link traz uma (2h31, streaming) , realizada no dia 5 de novembro na Stanford School of Medicine. “The conference was moderated by Dr. Wlilliam Mobley, Cahill Professor in the School of Medicine and Director of the Neuroscience Institute at Stanford. He assembled a distinguished group of scientists and Buddhist scholars to join him in this dialogue.” Bom para lincar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.