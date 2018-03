No começo desta semana escrevi um post sobre arquitetura art deco. Procurei um pouco mais e achei este site aqui, da University of Virginia, com um bom número de ilustrações que aparecem em livros art deco franceses, como a que escolhi para ilustrar esta nota (tem várias outras aqui).

