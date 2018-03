Uma Barbie 2.0 para as garotas

Uma nova Barbie chega às lojas dos Estados Unidos esta semana trazendo acessórios que dizem muito sobre os novos tempos. A boneca, menorzinha e com um formato mais contemporâneo do que aquela que todos conhecem, funciona como tocador de mp3. Além disso, quando plugada numa base que acompanha o kit (mais ou menos como as bases para iPods), dá acesso a jogos, a lojas virtuais e a salas de bate papo que estão disponíveis no site BarbieGirls.com. O New York Times fez uma reportagem sobre o novo lançamento. E conta que esse tipo de produto é uma nova maneira de cobrar por conteúdo online. Ao invés de fazer com que as garotas peçam o número do cartão de crédito dos pais para usá-lo online, o fabricante manda a família para uma loja de brinquedos de verdade. Muito espertos.

