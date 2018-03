O novo disco da banda Gypsophlia parece dialogar com o Brasil, não? “Sa-ba-da-ow” (seria o nosso “Sabadão?”). Dá para ouvir as faixas neste link. Achei bacana. No YouTube achei algumas coisas, como esta apresentação ao vivo. Via Boing Boing.

