O som deste quarteto de “pós-pós rock” de Baltimore, Ponytail, não é para todos os gostos. É bem barulhento. Eu gostei. Acima, um teaser que achei no YouTube com trechos do primeiro álbum deles, “Ice Cream Spiritual”. Tem mais coisas na página deles no MySpace.

